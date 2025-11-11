WashTec Aktie
EQS-AFR: WashTec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: WashTec AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die WashTec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
