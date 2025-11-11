EQS-AFR: WashTec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: WashTec AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

WashTec AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



11.11.2025 / 08:20 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.05.2026

Ort:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 03.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die WashTec AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.05.2026Ort: https://ir.washtec.de/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.05.2026Ort: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 03.11.2026Ort: https://ir.washtec.de/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 03.11.2026Ort: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/

11.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News