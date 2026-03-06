Westwing Aktie
WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07
|
06.03.2026 15:05:03
EQS-AFR: Westwing Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Westwing Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Westwing Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.westwing.com/de/publikationen/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.westwing.com/publications/reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.westwing.com/de/publikationen/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.westwing.com/publications/reports
06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2287278 06.03.2026 CET/CEST
