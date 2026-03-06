EQS-AFR: Westwing Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Westwing Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Westwing Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://ir.westwing.com/de/publikationen/berichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://ir.westwing.com/publications/reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://ir.westwing.com/de/publikationen/berichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://ir.westwing.com/publications/reports

