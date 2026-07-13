Westwing Aktie
WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07
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13.07.2026 09:00:03
EQS-AFR: Westwing Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Westwing Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Westwing Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.westwing.com/de/publikationen/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.westwing.com/publications/reports
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2364240 13.07.2026 CET/CEST
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