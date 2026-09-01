EQS-AFR: Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Wienerberger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



01.09.2026 / 18:07 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Wienerberger AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Bericht.pdf Sprache: EnglischOrt: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Report.pdf



Bemerkungen:

wienerberger Halbjahresbericht 2026 Deutsch

01.09.2026 CET/CEST

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