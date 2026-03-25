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WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

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25.03.2026 07:30:03

EQS-AFR: Wienerberger AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Wienerberger AG / Release of Financial Reports
Wienerberger AG: Release of a Financial report

25.03.2026 / 07:30 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Wienerberger AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)

Language: German
Address: https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktuelle-ergebnisse.html

Language: English
Address: https://www.wienerberger.com/en/investors/latest-results.html

25.03.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Austria
Internet: www.wienerberger.com

 
End of News EQS News Service

2297114  25.03.2026 CET/CEST

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