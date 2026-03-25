Wienerberger Aktie
WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706
|
25.03.2026 07:30:03
EQS-AFR: Wienerberger AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Wienerberger AG
/ Release of Financial Reports
Wienerberger AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://www.wienerberger.com/de/investoren/aktuelle-ergebnisse.html
Language: English
Address: https://www.wienerberger.com/en/investors/latest-results.html
25.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.wienerberger.com
|End of News
|EQS News Service
|
2297114 25.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Wienerberger AG
|
15:59
|ATX Prime aktuell: ATX Prime mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14:00
|EQS-CMS: Wienerberger AG: Other issuer/company information (EQS Group)
|
14:00
|EQS-CMS: Wienerberger AG: Sonstige Emittenten-/Unternehmensinformationen (EQS Group)
|
12:27
|Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittwochmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:30
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
09:30
|Gute Stimmung in Wien: ATX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07:30
|EQS-News: A decade of strategic transformation – wienerberger’s 2025 Annual Report published (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Ein Jahrzehnt strategischer Transformation – wienerberger veröffentlicht Geschäftsbericht 2025 (EQS Group)
Analysen zu Wienerberger AG
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Wienerberger kaufen
|Barclays Capital
|06.01.26
|Wienerberger overweight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|14.11.25
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|08.01.26
|Wienerberger Sell
|UBS AG
|11.05.17
|Wienerberger Reduce
|Kepler Cheuvreux
|23.05.24
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|12.08.22
|Wienerberger Hold
|Deutsche Bank AG
|28.04.22
|Wienerberger buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
|25.02.20
|Wienerberger neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wienerberger AG
|22,96
|2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.