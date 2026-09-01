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01.09.2026 18:07:23

EQS-AFR: Wienerberger AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Wienerberger AG / Release of Financial Reports
Wienerberger AG: Release of a Financial report

01.09.2026 / 18:07 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Wienerberger AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Bericht.pdf

Language: English
Address: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Report.pdf


Remarks:
wienerberger Report on the First Half-Year 2026 English

01.09.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Austria
Internet: www.wienerberger.com
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31

 
End of News EQS News Service

2391998  01.09.2026 CET/CEST

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