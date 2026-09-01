EQS-AFR: Wienerberger AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Wienerberger AG / Release of Financial Reports

Wienerberger AG: Release of a Financial report



01.09.2026 / 18:07 CET/CEST

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Wienerberger AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Bericht.pdf Language: EnglishAddress: https://www.wienerberger.com/content/dam/corp/corporate-website/downloads/investors-downloads/2026/20260812-wienerberger-H1-2026-Report.pdf



Remarks:

wienerberger Report on the First Half-Year 2026 English

01.09.2026 CET/CEST

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