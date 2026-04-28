Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
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28.04.2026 12:01:03
EQS-AFR: Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wolford AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Wolford AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/
Sprache: Englisch
Ort: https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/
28.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Österreich
|Internet:
|www.wolford.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2316730 28.04.2026 CET/CEST
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