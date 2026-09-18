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18.09.2026 13:30:01

EQS-AFR: Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Wolford AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Wolford AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

18.09.2026 / 13:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Wolford AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/

Sprache: Englisch
Ort: https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/

18.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
Internet: www.wolford.com
LEI Code: 529900CPC3UZMJ3DTN75

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2401676  18.09.2026 CET/CEST

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