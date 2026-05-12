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12.05.2026 12:45:33

EQS-AFR: Wolford AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Wolford AG / Release of Financial Reports
Wolford AG: Release of a Financial report

12.05.2026 / 12:45 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Wolford AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)

Language: German
Address: https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/

Language: English
Address: https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/


Remarks:
Correction due to a formal error in the design of the ESEF package. The corrected version replaces the version published on 28 April 2026. German version only.

12.05.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Austria
Internet: www.wolford.com

 
End of News EQS News Service

2325396  12.05.2026 CET/CEST

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