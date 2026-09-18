Wolford Aktie
WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007
|
18.09.2026 13:30:01
EQS-AFR: Wolford AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Wolford AG
/ Release of Financial Reports
Wolford AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/
Language: English
Address: https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/
18.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Wolford AG
|Wolfordstrasse 1
|6900 Bregenz
|Austria
|Internet:
|www.wolford.com
|LEI Code:
|529900CPC3UZMJ3DTN75
|End of News
|EQS News Service
|
2401676 18.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Wolford AG
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|ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
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13:30
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13:30
|EQS-AFR: Wolford AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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12:32
|EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandate of Ralf Polito as Member of the Management Board extended (EQS Group)
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|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime im Minus (finanzen.at)
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17.09.26
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17.09.26
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Analysen zu Wolford AG
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|Wolford neutral
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|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
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|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
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|Raiffeisen Centrobank AG
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.08.17
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|Raiffeisen Centrobank AG
|05.10.20
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|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
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|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.16
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|09.09.16
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|22.07.16
|Wolford Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.03.16
|Wolford accumulate
|Erste Group Bank
|19.03.19
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.18
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.12.17
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|06.04.16
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|21.12.15
|Wolford neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
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