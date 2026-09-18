EQS-AFR: Wolford AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Wolford AG / Release of Financial Reports

Wolford AG: Release of a Financial report



18.09.2026 / 13:30 CET/CEST

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Wolford AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/ Language: EnglishAddress: https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/

18.09.2026 CET/CEST

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