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18.09.2026 13:30:01

EQS-AFR: Wolford AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Wolford AG / Release of Financial Reports
Wolford AG: Release of a Financial report

18.09.2026 / 13:30 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Wolford AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://company.wolford.com/de/investor-relations-2/reporting/

Language: English
Address: https://company.wolford.com/investor-relations-2/reporting/

18.09.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Austria
Internet: www.wolford.com
LEI Code: 529900CPC3UZMJ3DTN75

 
End of News EQS News Service

2401676  18.09.2026 CET/CEST

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