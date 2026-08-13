Wüstenrot & Württembergische Aktie
WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004
|
13.08.2026 10:40:43
EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Wüstenrot & Württembergische AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Wüstenrot & Württembergische AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte/zwischenberichte
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-interim-reports
13.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Wüstenrot & Württembergische AG
|W&W-Platz 1
|70806 Kornwestheim
|Germany
|Internet:
|www.ww-ag.com
|LEI Code:
|5299003H07ZT0Z5ZNN35
|End of News
|EQS News Service
|
2382500 13.08.2026 CET/CEST
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