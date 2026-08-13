Wüstenrot & Württembergische Aktie

Wüstenrot & Württembergische für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004

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13.08.2026 10:40:43

EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Wüstenrot & Württembergische AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Wüstenrot & Württembergische AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

13.08.2026 / 10:40 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Wüstenrot & Württembergische AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte/zwischenberichte

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-interim-reports

13.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Wüstenrot & Württembergische AG
W&W-Platz 1
70806 Kornwestheim
Germany
Internet: www.ww-ag.com
LEI Code: 5299003H07ZT0Z5ZNN35

 
End of News EQS News Service

2382500  13.08.2026 CET/CEST

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