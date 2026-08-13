Wüstenrot & Württembergische Aktie

Wüstenrot & Württembergische für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004

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13.08.2026 10:40:43

EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wüstenrot & Württembergische AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

13.08.2026 / 10:40 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Wüstenrot & Württembergische AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte/zwischenberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-interim-reports

13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG
W&W-Platz 1
70806 Kornwestheim
Deutschland
Internet: www.ww-ag.com
LEI Code: 5299003H07ZT0Z5ZNN35

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2382500  13.08.2026 CET/CEST

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