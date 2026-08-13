Wüstenrot & Württembergische Aktie
WKN: 805100 / ISIN: DE0008051004
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13.08.2026 10:40:43
EQS-AFR: Wüstenrot & Württembergische AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wüstenrot & Württembergische AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Wüstenrot & Württembergische AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/de/investor-relations/berichte/zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.ww-ag.com/en/investor-relations/reports/reports-interim-reports
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wüstenrot & Württembergische AG
|W&W-Platz 1
|70806 Kornwestheim
|Deutschland
|Internet:
|www.ww-ag.com
|LEI Code:
|5299003H07ZT0Z5ZNN35
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2382500 13.08.2026 CET/CEST
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