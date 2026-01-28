YOC Aktie
WKN DE: 593273 / ISIN: DE0005932735
|
28.01.2026 16:39:33
EQS-AFR: YOC AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: YOC AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
YOC AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)
Language: German
Date of disclosure: May 26, 2026
Address: https://yoc.com/de/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: May 26, 2026
Address: https://yoc.com/financial-reports
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: November 17, 2026
Address: https://yoc.com/de/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: November 17, 2026
Address: https://yoc.com/financial-reports
28.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|YOC AG
|Greifswalder Str. 212
|10405 Berlin
|Germany
|Internet:
|www.yoc.com
|End of News
|EQS News Service
|
2267574 28.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!