YOC Aktie

YOC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 593273 / ISIN: DE0005932735

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.01.2026 16:39:33

EQS-AFR: YOC AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: YOC AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
YOC AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

28.01.2026 / 16:39 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

YOC AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)

Language: German
Date of disclosure: May 26, 2026
Address: https://yoc.com/de/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: May 26, 2026
Address: https://yoc.com/financial-reports

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: November 17, 2026
Address: https://yoc.com/de/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: November 17, 2026
Address: https://yoc.com/financial-reports

28.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: YOC AG
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Germany
Internet: www.yoc.com

 
End of News EQS News Service

2267574  28.01.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu YOC AG

mehr Nachrichten