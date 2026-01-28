EQS-AFR: YOC AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: YOC AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

YOC AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.01.2026 / 16:44 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die YOC AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 18.08.2026Ort: https://yoc.com/de/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 18.08.2026Ort: https://yoc.com/financial-reports

