YOC Aktie
WKN DE: 593273 / ISIN: DE0005932735
|
28.01.2026 16:44:03
EQS-AFR: YOC AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: YOC AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die YOC AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026
Ort: https://yoc.com/de/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.08.2026
Ort: https://yoc.com/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|YOC AG
|Greifswalder Str. 212
|10405 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.yoc.com
