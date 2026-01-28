EQS-AFR: YOC AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: YOC AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.05.2026

Ort:



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 17.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 17.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die YOC AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 26.05.2026Ort: https://yoc.com/de/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 26.05.2026Ort: https://yoc.com/financial-reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 17.11.2026Ort: https://yoc.com/de/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 17.11.2026Ort: https://yoc.com/financial-reports

