Your Family Entertainment Aktie
WKN DE: A161N1 / ISIN: DE000A161N14
|
13.01.2026 10:47:03
EQS-AFR: Your Family Entertainment AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Your Family Entertainment AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Your Family Entertainment AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.09.2025
Ort: https://www.yfe.tv/storage/2025/09/2025-YFE-Halbjahresfinanzbericht_2025.pdf
13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Your Family Entertainment AG
|Türkenstraße 87
|80799 München
|Deutschland
|Internet:
|www.yfe.tv
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2259170 13.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Your Family Entertainment AG
Analysen zu Your Family Entertainment AG
Aktien in diesem Artikel
|Your Family Entertainment AG
|0,92
|7,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX und DAX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.