09.03.2026 16:52:03

EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Zalando SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

09.03.2026 / 16:52 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Zalando SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung

Language: English
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting

09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Germany
Internet: https://corporate.zalando.de

 
End of News EQS News Service

2288192  09.03.2026 CET/CEST

