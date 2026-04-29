Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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29.04.2026 09:33:53
EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Zalando SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Zalando SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 06, 2026
Address: https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung
Language: English
Date of disclosure: May 06, 2026
Address: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting
29.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|End of News
|EQS News Service
|
2317744 29.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Zalando
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29.04.26
|EQS-AFR: Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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29.04.26
|EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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28.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
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28.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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28.04.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.04.26
|DAX aktuell: DAX liegt im Minus (finanzen.at)
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28.04.26
|EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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28.04.26
|EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Zalando
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|RBC Capital Markets
|17.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
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|27.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
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|17.04.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
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