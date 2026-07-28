Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
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28.07.2026 09:13:33
EQS-AFR: Zalando SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Zalando SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Zalando SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/finanzberichterstattung
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://corporate.zalando.com/en/investor-relations/financial-reporting
28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|LEI Code:
|529900YRFFGH5AXU4S86
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2372586 28.07.2026 CET/CEST
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