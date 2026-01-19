ZEAL Network Aktie

WKN DE: ZEAL24 / ISIN: DE000ZEAL241

19.01.2026 10:02:14

EQS-AFR: ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ZEAL Network SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.01.2026 / 10:02 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ZEAL Network SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations

19.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Internet: www.zealnetwork.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2262088  19.01.2026 CET/CEST

