ZEAL Network Aktie
WKN DE: ZEAL24 / ISIN: DE000ZEAL241
|
19.01.2026 10:02:14
EQS-AFR: ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ZEAL Network SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ZEAL Network SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.03.2026
Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations
19.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262088 19.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!