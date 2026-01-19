EQS-AFR: ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ZEAL Network SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.01.2026 / 10:02 CET/CEST

Hiermit gibt die ZEAL Network SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 25.03.2026Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 25.03.2026Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 25.03.2026Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 25.03.2026Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations

