EQS-AFR: ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ZEAL Network SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

ZEAL Network SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.07.2026 / 10:04 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die ZEAL Network SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.08.2026Ort: https://www.zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.08.2026Ort: https://www.zealnetwork.de/investors/reports-presentations

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