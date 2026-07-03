AGRANA Aktie

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WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3

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03.07.2026 17:48:53

EQS-AGM: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividend Announcement

EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Announcement of the Results of the General Meeting
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividend Announcement

03.07.2026 / 17:48 CET/CEST
Announcement of the Results of the General Meeting, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Vienna, FN 99489 h

ISIN AT000AGRANA3

 

Dividend Announcement

 

The 39th Annual General Meeting of shareholders of our company on 3 July 2026 has resolved to pay the following dividend for the financial year ended 28 February 2026:

A dividend of € 0.35 per ordinary no-par value share on 62,488,976 participating ordinary shares, that is, a total dividend of € 21,871,142.

The shares of AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft will trade ex-dividend from Wednesday, 8 July 2026, in respect of the 2025|26 financial year. The record date for the dividend is Thursday, 9 July 2026. The dividend payment will be made from Monday, 13 July 2026, by credit entry by the custodian banks, net of 27.5% capital yield tax ("Kapitalertragsteuer" or KESt). Raiffeisen Bank International AG, Vienna, is acting as the principal paying agent.

Vienna, July 2026

The Management Board


03.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Austria
Phone: +43-1-21137-0
Fax: +43-1-21137-12926
E-mail: investor.relations@agrana.com
Internet: www.agrana.com
ISIN: AT000AGRANA3
WKN: A2NB37
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)

 
End of News EQS News Service

2359274  03.07.2026 CET/CEST

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