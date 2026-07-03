AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
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03.07.2026 17:48:53
EQS-AGM: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Dividend Announcement
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EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Announcement of the Results of the General Meeting
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Vienna, FN 99489 h
ISIN AT000AGRANA3
Dividend Announcement
The 39th Annual General Meeting of shareholders of our company on 3 July 2026 has resolved to pay the following dividend for the financial year ended 28 February 2026:
A dividend of € 0.35 per ordinary no-par value share on 62,488,976 participating ordinary shares, that is, a total dividend of € 21,871,142.
The shares of AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft will trade ex-dividend from Wednesday, 8 July 2026, in respect of the 2025|26 financial year. The record date for the dividend is Thursday, 9 July 2026. The dividend payment will be made from Monday, 13 July 2026, by credit entry by the custodian banks, net of 27.5% capital yield tax ("Kapitalertragsteuer" or KESt). Raiffeisen Bank International AG, Vienna, is acting as the principal paying agent.
Vienna, July 2026
The Management Board
03.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Austria
|Phone:
|+43-1-21137-0
|Fax:
|+43-1-21137-12926
|E-mail:
|investor.relations@agrana.com
|Internet:
|www.agrana.com
|ISIN:
|AT000AGRANA3
|WKN:
|A2NB37
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
|End of News
|EQS News Service
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2359274 03.07.2026 CET/CEST
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|AGRANA-Aktie legt zu: EBIT im 1. Quartal 2026 gesteigert - Umsatz zurückgegangen (APA)
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01.07.26
|EQS-News: AGRANA Preliminary results for the first quarter 2026|27 (EQS Group)
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01.07.26
|EQS-News: AGRANA: Erste Ergebnisse zum Q1 2026|27 (EQS Group)
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|AGRANA-Aktie höher: Gesellschaft verkauft Teile des Geländes am Standort Leopoldsdorf (APA)