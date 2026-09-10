Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.09.2026 13:43:31

EQS-AGM: Kapsch TrafficCom AG: Summary of the resolutions of the Annual General Meeting.

EQS-News: Kapsch TrafficCom AG / Announcement of the Results of the General Meeting
Kapsch TrafficCom AG: Summary of the resolutions of the Annual General Meeting.

10.09.2026 / 13:43 CET/CEST
Announcement of the Results of the General Meeting, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Kapsch TrafficCom AG: Summary of the resolutions of the Annual General Meeting.

Vienna, September 10, 2026 –  At the Annual General Meeting of Kapsch TrafficCom AG on September 9, 2026, the following resolutions were adopted:
  • Approval of the actions of the members of the Executive Board and the members of the Supervisory Board for the financial year 2025/26.
  • Appointment of Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Vienna, as the auditor, the group auditor as well as the auditor of the consolidated sustainability reporting for the financial year 2026/27.
  • Approval of the Remuneration report 2025/26.
  • Resolution to increase the number of Supervisory Board members elected by the Shareholders' Meeting to five and election of Dr. Arno Haselhorst to the Supervisory Board.
  • Resolution on the remuneration of the members of the Supervisory Board for the financial year 2026/2027.
  • Resolution on the creation of new authorized capital, including the option to issue new shares against contribution in kind, the exclusion of subscription rights and the amendment of § 5 of the Articles of Association (Share Capital and Shares).

Kapsch TrafficCom is a globally renowned provider of transportation solutions for sustainable mobility with successful projects in more than 50 countries. Innovative solutions in the areas of tolling and traffic management contribute to a healthy world without congestion.
With one-stop-shop solutions, the Company covers the entire customer value chain, from components and design to the implementation and operation of systems.
Kapsch TrafficCom, headquartered in Vienna, has subsidiaries and branches in more than 25 countries and is listed in the Prime Market segment of the Vienna Stock Exchange (ticker symbol: KTCG). In its 2025/26 financial year, about 2,700 employees generated revenues of EUR 431 million.
 
Press contact:
 
Sandra Bijelic
Head of Corporate Communications
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Vienna, Austria
T +43 50 811 1720
sandra.bijelic@kapsch.net		 Investor contact:

Doris Gstatter
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG 
Am Europlatz 2
1120 Vienna, Austria
T +43 50 811 1122 
IR.kapschtraffic@kapsch.net 


For further information: www.kapsch.net                                                                           Follow us on  LinkedIn

10.09.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Vienna
Austria
Phone: +43 50811 1122
Fax: +43 50811 99 1122
E-mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net
Internet: www.kapschtraffic.com
ISIN: AT000KAPSCH9
WKN: A0MUZU
Listed: Vienna Stock Exchange (Official Market)
LEI Code: 529900PD3SI453KAW989

 
End of News EQS News Service

2397428  10.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Kapsch TrafficCom AG

mehr Analysen
20.08.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
21.05.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
17.02.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
24.11.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kapsch TrafficCom AG 4,50 2,74% Kapsch TrafficCom AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen