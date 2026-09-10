Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|
10.09.2026 13:43:31
EQS-AGM: Kapsch TrafficCom AG: Summary of the resolutions of the Annual General Meeting.
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EQS-News: Kapsch TrafficCom AG
/ Announcement of the Results of the General Meeting
Kapsch TrafficCom AG: Summary of the resolutions of the Annual General Meeting.
Vienna, September 10, 2026 – At the Annual General Meeting of Kapsch TrafficCom AG on September 9, 2026, the following resolutions were adopted:
Kapsch TrafficCom is a globally renowned provider of transportation solutions for sustainable mobility with successful projects in more than 50 countries. Innovative solutions in the areas of tolling and traffic management contribute to a healthy world without congestion.
With one-stop-shop solutions, the Company covers the entire customer value chain, from components and design to the implementation and operation of systems.
Kapsch TrafficCom, headquartered in Vienna, has subsidiaries and branches in more than 25 countries and is listed in the Prime Market segment of the Vienna Stock Exchange (ticker symbol: KTCG). In its 2025/26 financial year, about 2,700 employees generated revenues of EUR 431 million.
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10.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Vienna
|Austria
|Phone:
|+43 50811 1122
|Fax:
|+43 50811 99 1122
|E-mail:
|ir.kapschtraffic@kapsch.net
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|ISIN:
|AT000KAPSCH9
|WKN:
|A0MUZU
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|LEI Code:
|529900PD3SI453KAW989
|End of News
|EQS News Service
|
2397428 10.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
|
17:58
|Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
13:43
|EQS-AGM: Kapsch TrafficCom AG: Summary of the resolutions of the Annual General Meeting. (EQS Group)
|
13:43
|EQS-HV: Kapsch TrafficCom AG: Zusammenfassung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung. (EQS Group)
|
09.09.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
08.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|21.05.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|4,50
|2,74%
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