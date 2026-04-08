EQS-AGM: PALFINGER AG – Results of the 38th Annual General Meeting Dividend of EUR 0.90 approved for the second year in a row

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PALFINGER AG – Results of the 38th Annual General Meeting Dividend of EUR 0.90 approved for the second year in a row



08.04.2026 / 14:00 CET/CEST

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PRESS RELEASE SALZBURG, APRIL 8, 2026

PALFINGER AG – Results of the 38th Annual General Meeting



Dividend of EUR 0.90 approved for the second year in a row



The 38th Annual General Meeting of PALFINGER AG took place today in Salzburg, attended by shareholders representing approximately 77.5 percent of the share capital. Among other things, a dividend payment of EUR 0.90 per share was approved, amounting to a total payout of around EUR 33.8 million.



The actions of the members of the Executive Board and Supervisory Board were ratified for financial year 2025. In addition, PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH, Vienna, was appointed as auditor and consolidated financial statement auditor as well as auditor of the sustainability report for financial year 2026.



In the elections to the Supervisory Board, Hannes Palfinger, Gerhard Rauch and Sita Monica Mazumder were reappointed for a further term of office. The Annual General Meeting also approved the remuneration report and the remuneration of the members of the Supervisory Board.

? ABOUT PALFINGER

PALFINGER sets benchmarks with innovative crane and lifting solutions worldwide. As a leading technology and mechanical engineering company, PALFINGER transforms customer needs into seamlessly integrated solutions. A broad product portfolio and regional footprint drive balanced profitable growth. With its promise of Lifetime Excellence, PALFINGER delivers outstanding performance throughout the entire product lifecycle.

Around 12,000 employees, 30 international manufacturing sites, and a global distribution and service network ensure worldwide proximity to the market.

PALFINGER AG has been listed on the Vienna stock exchange since 1999 and achieved a revenue of EUR 2.34 billion in 2025.



For further information please contact:

Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG

M +43 664 206 9247 | h.roither@palfinger.com

Texts and accompanying images are available in the “News” section of www.palfinger.com.



08.04.2026 CET/CEST

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