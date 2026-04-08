Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
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08.04.2026 14:00:53
EQS-AGM: PALFINGER AG – Results of the 38th Annual General Meeting Dividend of EUR 0.90 approved for the second year in a row
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EQS-News: Palfinger AG
/ Announcement of the Results of the General Meeting
08.04.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Palfinger AG
|Lamprechtshausener Bundesstraße 8
|5020 Salzburg
|Austria
|Phone:
|+43 (0)662/2281-81101
|Fax:
|+43 (0)662/2281-81070
|E-mail:
|ir@palfinger.com
|Internet:
|www.palfinger.ag
|ISIN:
|AT0000758305
|Listed:
|Vienna Stock Exchange (Official Market)
|End of News
|EQS News Service
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2303910 08.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Palfinger AG
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14:00
|EQS-HV: PALFINGER AG – ERGEBNISSE DER 38. HAUPTVERSAMMLUNG Zweites Jahr in Folge Dividende in Höhe von EUR 0,90 beschlossen (EQS Group)
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14:00
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Aktien in diesem Artikel
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