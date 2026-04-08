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08.04.2026 14:00:53

EQS-AGM: PALFINGER AG – Results of the 38th Annual General Meeting Dividend of EUR 0.90 approved for the second year in a row

EQS-News: Palfinger AG / Announcement of the Results of the General Meeting
PALFINGER AG – Results of the 38th Annual General Meeting Dividend of EUR 0.90 approved for the second year in a row

08.04.2026 / 14:00 CET/CEST
Announcement of the Results of the General Meeting, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


PRESS RELEASE                                                                                            SALZBURG, APRIL 8, 2026                                                                                                                
PALFINGER AG – Results of the 38th Annual General Meeting

Dividend of EUR 0.90 approved for the second year in a row

The 38th Annual General Meeting of PALFINGER AG took place today in Salzburg, attended by shareholders representing approximately 77.5 percent of the share capital. Among other things, a dividend payment of EUR 0.90 per share was approved, amounting to a total payout of around EUR 33.8 million.

The actions of the members of the Executive Board and Supervisory Board were ratified for financial year 2025. In addition, PwC Wirtschaftsprüfungs GmbH, Vienna, was appointed as auditor and consolidated financial statement auditor as well as auditor of the sustainability report for financial year 2026.

In the elections to the Supervisory Board, Hannes Palfinger, Gerhard Rauch and Sita Monica Mazumder were reappointed for a further term of office. The Annual General Meeting also approved the remuneration report and the remuneration of the members of the Supervisory Board.
? ABOUT PALFINGER
PALFINGER sets benchmarks with innovative crane and lifting solutions worldwide. As a leading technology and mechanical engineering company, PALFINGER transforms customer needs into seamlessly integrated solutions. A broad product portfolio and regional footprint drive balanced profitable growth. With its promise of Lifetime Excellence, PALFINGER delivers outstanding performance throughout the entire product lifecycle. 
Around 12,000 employees, 30 international manufacturing sites, and a global distribution and service network ensure worldwide proximity to the market.
PALFINGER AG has been listed on the Vienna stock exchange since 1999 and achieved a revenue of EUR 2.34 billion in 2025. 
 
For further information please contact:
Hannes Roither | VP Investor Relations | PALFINGER AG
M +43 664 206 9247 | h.roither@palfinger.com
Texts and accompanying images are available in the “News” section of www.palfinger.com.
 


08.04.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Palfinger AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5020 Salzburg
Austria
Phone: +43 (0)662/2281-81101
Fax: +43 (0)662/2281-81070
E-mail: ir@palfinger.com
Internet: www.palfinger.ag
ISIN: AT0000758305
Listed: Vienna Stock Exchange (Official Market)

 
End of News EQS News Service

2303910  08.04.2026 CET/CEST

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