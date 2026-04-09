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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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09.04.2026 20:00:03

EQS-AGM: Raiffeisen Bank International AG: Dividend Announcement

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Announcement of the Results of the General Meeting
Raiffeisen Bank International AG: Dividend Announcement

09.04.2026 / 20:00 CET/CEST
Announcement of the Results of the General Meeting, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Raiffeisen Bank International AG
ISIN AT0000606306

Dividend Announcement

The Annual General Meeting of Raiffeisen Bank International AG, FN 122119 m, on April 9, 2026, decided to distribute a dividend of EUR 1.60 per eligible common share for the fiscal year 2025. The Company is not entitled to any dividends from its own shares.

The payment of the dividend 2025 in the amount of EUR 1.60 per ordinary share entitled to the dividend shall be made less the statutory capital gains tax of 27.5% on April 17, 2026 by crediting the account-holding banks.

The ex-dividend date for the 2025 dividend on the Vienna Stock Exchange is April 14, 2026, the record date for dividends is April 15, 2026.
Vienna, April 2026
The Management Board
of
Raiffeisen Bank International AG


 

09.04.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
A-1030 Vienna
Austria
Phone: +43-1-71707-2089
E-mail: ir@rbinternational.com
Internet: https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
ISIN: AT0000606306
WKN: A0D9SU
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange, SIX, Vienna Stock Exchange (Official Market)

 
End of News EQS News Service

2298434  09.04.2026 CET/CEST

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