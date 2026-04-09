EQS-AGM: Raiffeisen Bank International AG: Dividend Announcement

EQS-News: Raiffeisen Bank International AG / Announcement of the Results of the General Meeting

Raiffeisen Bank International AG: Dividend Announcement



09.04.2026 / 20:00 CET/CEST

Announcement of the Results of the General Meeting, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Raiffeisen Bank International AG

ISIN AT0000606306



Dividend Announcement

The Annual General Meeting of Raiffeisen Bank International AG, FN 122119 m, on April 9, 2026, decided to distribute a dividend of EUR 1.60 per eligible common share for the fiscal year 2025. The Company is not entitled to any dividends from its own shares.



The payment of the dividend 2025 in the amount of EUR 1.60 per ordinary share entitled to the dividend shall be made less the statutory capital gains tax of 27.5% on April 17, 2026 by crediting the account-holding banks.



The ex-dividend date for the 2025 dividend on the Vienna Stock Exchange is April 14, 2026, the record date for dividends is April 15, 2026.

Vienna, April 2026 The Management Board

of

Raiffeisen Bank International AG



The Annual General Meeting of Raiffeisen Bank International AG, FN 122119 m, on April 9, 2026, decided to distribute a dividend of EUR 1.60 per eligible common share for the fiscal year 2025. The Company is not entitled to any dividends from its own shares.The payment of the dividend 2025 in the amount of EUR 1.60 per ordinary share entitled to the dividend shall be made less the statutory capital gains tax of 27.5% on April 17, 2026 by crediting the account-holding banks.The ex-dividend date for the 2025 dividend on the Vienna Stock Exchange is April 14, 2026, the record date for dividends is April 15, 2026.Vienna, April 2026

09.04.2026 CET/CEST

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