adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
09.02.2026 18:15:03
EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: adidas AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 – 1. Interim Announcement
adidas AG: Publication of a capital market information
Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Acquisition of own shares – 1. Interim Announcement
On February 2, 2026, adidas AG announced the commencement of a share buyback (the ‚Share Buyback‘) by means of a notification pursuant to Art. 2 Sec. 1 of Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.
The number of shares repurchased each day and the daily volume-weighted average prices are as follows:
The total number of shares repurchased under the share buyback as at February,6 2026 is 736,646.
Further information pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the Internet at http://www.adidas-group.com/en/investors/share/share-buyback.
adidas AG
The Executive Board
[1] Excluding incidental purchasing costs, rounded commercially to four decimal places.
09.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Germany
|Internet:
|www.adidas-group.com
|End of News
|EQS News Service
|
2273462 09.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
18:15
|EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
18:15
|EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17:58
|XETRA-Handel: DAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu adidas
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|29.01.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07:24
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|153,85
|0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.