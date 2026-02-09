adidas Aktie

09.02.2026 18:15:03

EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: adidas AG / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 – 1. Interim Announcement
adidas AG: Release of a capital market information

09.02.2026 / 18:15 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

adidas AG: Publication of a capital market information

 

Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

 

Acquisition of own shares – 1. Interim Announcement

 

On February 2, 2026, adidas AG announced the commencement of a share buyback (the ‚Share Buyback‘) by means of a notification pursuant to Art. 2 Sec. 1 of Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.

 

The number of shares repurchased each day and the daily volume-weighted average prices are as follows:

 

Date Aggregate number of shares Trading Venue Volume-weighted average purchase price in EUR[1]
02/02/2026 90,594 XETA 152.0009
02/02/2026 40,466 CEUX 152.2689
02/02/2026 14,940 TQEX 152.1602
03/02/2026 121,244 XETA 149.4232
03/02/2026 36,382 CEUX 149.1390
03/02/2026 11,374 TQEX 150.0898
04/02/2026 81,576 XETA 151.2417
04/02/2026 19,370 CEUX 151.3646
04/02/2026 11,054 TQEX 151.1567
05/02/2026 129,936 XETA 151.5494
05/02/2026 38,947 CEUX 151.5234
05/02/2026 10,763 TQEX 152.1590
06/02/2026 89,511 XETA 151.0470
06/02/2026 29,826 CEUX 151.4469
06/02/2026 10,663 TQEX 150.7161

 

The total number of shares repurchased under the share buyback as at February,6 2026 is 736,646.

 

Further information pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the Internet at http://www.adidas-group.com/en/investors/share/share-buyback.

 

adidas AG

The Executive Board

 

 

[1] Excluding incidental purchasing costs, rounded commercially to four decimal places.


09.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.adidas-group.com

 
End of News EQS News Service

2273462  09.02.2026 CET/CEST

