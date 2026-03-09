adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
09.03.2026 18:15:03
EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: adidas AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 – 5. Interim Announcement
adidas AG: Publication of a capital market information
Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Acquisition of own shares – 5. Interim Announcement
On February 2, 2026, adidas AG announced the commencement of a share buyback (the ‚Share Buyback‘) by means of a notification pursuant to Art. 2 Sec. 1 of Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.
The number of shares repurchased each day and the daily volume-weighted average prices are as follows:
The first tranche of the Share Buyback was completed as of March 6, 2026. The total number of shares acquired as part of the first tranche in the period from February 2, 2026, up to and including March 6, 2026, amounts to 3,305,958 (1.84% of the nominal capital) for a total price of 500,000,000 EUR (excluding incidental purchasing costs).
Further information pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the Internet at http://www.adidas-group.com/en/investors/share/share-buyback.
adidas AG
The Executive Board
[1] Excluding incidental purchasing costs, rounded commercially to four decimal places.
09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Germany
|Internet:
|www.adidas-group.com
|End of News
|EQS News Service
|
2288066 09.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidas
|
09.03.26
|EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.03.26
|EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Europa in Rot: Das macht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
09.03.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|06.03.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.03.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.03.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|adidas Buy
|UBS AG
|05.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|141,15
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.