adidas Aktie

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

09.03.2026 18:15:03

EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: adidas AG / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 – 5. Interim Announcement
adidas AG: Release of a capital market information

09.03.2026 / 18:15 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

adidas AG: Publication of a capital market information

 

Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

 

Acquisition of own shares – 5. Interim Announcement

 

On February 2, 2026, adidas AG announced the commencement of a share buyback (the ‚Share Buyback‘) by means of a notification pursuant to Art. 2 Sec. 1 of Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.

 

The number of shares repurchased each day and the daily volume-weighted average prices are as follows:

 

Date Aggregate number of shares Trading Venue Volume-weighted average purchase price in EUR[1]
02/03/2026 149,402 XETA 152.7965
02/03/2026 81,769 CEUX 152.7386
02/03/2026 14,829 TQEX 153.9126
03/03/2026 153,470 XETA 147.2757
03/03/2026 83,055 CEUX 147.0985
03/03/2026 14,935 TQEX 148.5666
04/03/2026 160,538 XETA 137.2873
04/03/2026 85,041 CEUX 138.9587
04/03/2026 15,088 TQEX 137.4678
05/03/2026 190,843 XETA 145.7110
05/03/2026 97,056 CEUX 146.5956
05/03/2026 17,420 TQEX 143.3750
06/03/2026 102,919 XETA 145.1611
06/03/2026 52,433 CEUX 144.8420
06/03/2026 18,913 TQEX 145.9027

 

The first tranche of the Share Buyback was completed as of March 6, 2026. The total number of shares acquired as part of the first tranche in the period from February 2, 2026, up to and including March 6, 2026, amounts to 3,305,958 (1.84% of the nominal capital) for a total price of 500,000,000 EUR (excluding incidental purchasing costs).

 

Further information pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Commission Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the Internet at http://www.adidas-group.com/en/investors/share/share-buyback.

 

adidas AG

The Executive Board

 

 

[1] Excluding incidental purchasing costs, rounded commercially to four decimal places.


09.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.adidas-group.com

 
End of News EQS News Service

2288066  09.03.2026 CET/CEST

