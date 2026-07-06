adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
06.07.2026 18:15:03
EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: adidas AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
adidas AG: Publication of a capital market information
Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Acquisition of own shares – 2. Interim Announcement
On February 2, 2026, adidas AG announced the commencement of a share buyback program (the ‘Share Buyback Program’) and, on June 23, 2026, its continuation with a second tranche by means of a notification pursuant to Art. 2 Sec. 1 of Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.
The number of shares repurchased each day and the daily volume-weighted average prices are as follows:
The total number of shares repurchased under the second tranche of the share buyback program as at July 03, 2026 is 418,104.
Further information pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the Internet at https://www.adidas-group.com/en/investors/share/share-buyback.
adidas AG
The Executive Board
[1] Excluding incidental purchasing costs, rounded commercially to four decimal places.
06.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Germany
|Internet:
|www.adidas-group.com
|End of News
|EQS News Service
|
2360858 06.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu adidas
|
18:15
|EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
18:15
|EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17:58
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.07.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|adidas Buy
|UBS AG
|02.07.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|185,45
|0,16%
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