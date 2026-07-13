adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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13.07.2026 18:15:04

EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: adidas AG / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
adidas AG: Release of a capital market information

13.07.2026 / 18:15 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

adidas AG: Publication of a capital market information

 

Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

 

Acquisition of own shares – 3. Interim Announcement

 

On February 2, 2026, adidas AG announced the commencement of a share buyback program (the ‘Share Buyback Program’) and, on June 23, 2026, its continuation with a second tranche by means of a notification pursuant to Art. 2 Sec. 1 of Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.

 

The number of shares repurchased each day and the daily volume-weighted average prices are as follows:

 

Date Aggregate number of shares Trading Venue Volume-weighted average purchase price in EUR[1]
06 July 2026 61,256 Xetra 187.0406
07 July 2026 28,479 Xetra 186.9719
08 July 2026 140,900 Xetra 181.2101
10 July 2026 38,280 Xetra 180.8698

 

The total number of shares repurchased under the second tranche of the share buyback program as at July 10, 2026 is 687,019.

 

Further information pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the Internet at https://www.adidas-group.com/en/investors/share/share-buyback.

 

adidas AG

The Executive Board

 

[1] Excluding incidental purchasing costs, rounded commercially to four decimal places.


13.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.adidas-group.com

 
End of News EQS News Service

2364874  13.07.2026 CET/CEST

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