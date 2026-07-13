EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: adidas AG / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

adidas AG: Release of a capital market information



13.07.2026 / 18:15 CET/CEST

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adidas AG: Publication of a capital market information Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 Acquisition of own shares – 3. Interim Announcement On February 2, 2026, adidas AG announced the commencement of a share buyback program (the ‘Share Buyback Program’) and, on June 23, 2026, its continuation with a second tranche by means of a notification pursuant to Art. 2 Sec. 1 of Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052. The number of shares repurchased each day and the daily volume-weighted average prices are as follows: Date Aggregate number of shares Trading Venue Volume-weighted average purchase price in EUR[1] 06 July 2026 61,256 Xetra 187.0406 07 July 2026 28,479 Xetra 186.9719 08 July 2026 140,900 Xetra 181.2101 10 July 2026 38,280 Xetra 180.8698 The total number of shares repurchased under the second tranche of the share buyback program as at July 10, 2026 is 687,019. Further information pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the Internet at https://www.adidas-group.com/en/investors/share/share-buyback. adidas AG The Executive Board [1] Excluding incidental purchasing costs, rounded commercially to four decimal places.

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