adidas Aktie

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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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27.07.2026 18:15:04

EQS-CMS: adidas AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: adidas AG / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
adidas AG: Release of a capital market information

27.07.2026 / 18:15 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

adidas AG: Publication of a capital market information

 

Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) und Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

 

Acquisition of own shares – 5. Interim Announcement

 

On February 2, 2026, adidas AG announced the commencement of a share buyback program (the ‘Share Buyback Program’) and, on June 23, 2026, its continuation with a second tranche by means of a notification pursuant to Art. 2 Sec. 1 of Delegated Regulation (EU) Nr. 2016/1052.

 

The number of shares repurchased each day and the daily volume-weighted average prices are as follows:

 

Date Aggregate number of shares Trading Venue Volume-weighted average purchase price in EUR[1]
20 July 2026 39,140 Xetra 181.5458
21 July 2026 88,163 Xetra 180.1517
22 July 2026 39,431 Xetra 178.6622
23 July 2026 119,119 Xetra 177.1727
24 July 2026 1,705 Aquis 167.6777
24 July 2026 27,395 Cboe DXE 169.6644
24 July 2026 100 Turquoise 167.7650
24 July 2026 102,444 Xetra 171.6313

 

The total number of shares repurchased under the second tranche of the share buyback program as of July 24, 2026 is 1,380,101.

 

Further information pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 Sec. 2 und Sec. 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the Internet at https://www.adidas-group.com/en/investors/share/share-buyback.

 

adidas AG

The Executive Board

 

[1] Excluding incidental purchasing costs, rounded commercially to four decimal places.


27.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023

 
End of News EQS News Service

2372102  27.07.2026 CET/CEST

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