09.02.2026 18:15:03

EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 1. Zwischenmeldung
adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.02.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

 

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

 

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.

 

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
02.02.2026 90.594 XETA 152,0009
02.02.2026 40.466 CEUX 152,2689
02.02.2026 14.940 TQEX 152,1602
03.02.2026 121.244 XETA 149,4232
03.02.2026 36.382 CEUX 149,1390
03.02.2026 11.374 TQEX 150,0898
04.02.2026 81.576 XETA 151,2417
04.02.2026 19.370 CEUX 151,3646
04.02.2026 11.054 TQEX 151,1567
05.02.2026 129.936 XETA 151,5494
05.02.2026 38.947 CEUX 151,5234
05.02.2026 10.763 TQEX 152,1590
06.02.2026 89.511 XETA 151,0470
06.02.2026 29.826 CEUX 151,4469
06.02.2026 10.663 TQEX 150,7161

 

Die Gesamtzahl der bis zum 6. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 736,646.

 

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

 

adidas AG

Der Vorstand

 

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.


09.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2273462  09.02.2026 CET/CEST

07:24 adidas Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 adidas Kaufen DZ BANK
30.01.26 adidas Equal Weight Barclays Capital
30.01.26 adidas Buy Warburg Research
30.01.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
