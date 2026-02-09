EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 1. Zwischenmeldung

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.02.2026 / 18:15 CET/CEST

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 1. Zwischenmeldung

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1] 02.02.2026 90.594 XETA 152,0009 02.02.2026 40.466 CEUX 152,2689 02.02.2026 14.940 TQEX 152,1602 03.02.2026 121.244 XETA 149,4232 03.02.2026 36.382 CEUX 149,1390 03.02.2026 11.374 TQEX 150,0898 04.02.2026 81.576 XETA 151,2417 04.02.2026 19.370 CEUX 151,3646 04.02.2026 11.054 TQEX 151,1567 05.02.2026 129.936 XETA 151,5494 05.02.2026 38.947 CEUX 151,5234 05.02.2026 10.763 TQEX 152,1590 06.02.2026 89.511 XETA 151,0470 06.02.2026 29.826 CEUX 151,4469 06.02.2026 10.663 TQEX 150,7161

Die Gesamtzahl der bis zum 6. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 736,646.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

adidas AG

Der Vorstand

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.