16.02.2026 18:15:03

EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 2. Zwischenmeldung
adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.02.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

 

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

Erwerb eigener Aktien – 2. Zwischenmeldung

 

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.

 

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
09.02.2026 62.147 XETA 153,4651
09.02.2026 11.020 CEUX 153,4822
09.02.2026 3.152 TQEX 153,3144
10.02.2026 36.605 XETA 155,7768
10.02.2026 5.852 CEUX 155,7590
10.02.2026 1.785 TQEX 155,9892
11.02.2026 87.442 XETA 155,6733
11.02.2026 30.750 CEUX 155,7399
11.02.2026 15.683 TQEX 155,7936
12.02.2026 121.951 XETA 154,4438
12.02.2026 47.159 CEUX 154,5864
12.02.2026 15.890 TQEX 154,6728
13.02.2026 85.439 XETA 154,3241
13.02.2026 38.660 CEUX 154,3726
13.02.2026 15.901 TQEX 154,3617

 

Die Gesamtzahl der bis zum 13. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 1.316.082.

 

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

 

adidas AG

Der Vorstand

 

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.


16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276546  16.02.2026 CET/CEST

