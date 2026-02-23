adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 18:15:03

EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 3. Zwischenmeldung
adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

23.02.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

 

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

Erwerb eigener Aktien – 3. Zwischenmeldung

 

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.

 

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
16.02.2026 46.792 XETA 154,6618
16.02.2026 24.797 CEUX 154,6790
16.02.2026 13.411 TQEX 154,6592
17.02.2026 31.381 XETA 154,8514
17.02.2026 18.083 CEUX 154,9315
17.02.2026 8.096 TQEX 154,9278
18.02.2026 37.250 XETA 155,4363
18.02.2026 20.219 CEUX 155,4598
18.02.2026 7.592 TQEX 155,4089
19.02.2026 38.716 XETA 156,1570
19.02.2026 19.228 CEUX 156,2602
19.02.2026 8.056 TQEX 156,1955
20.02.2026 30.396 XETA 156,6011
20.02.2026 12.227 CEUX 156,6545
20.02.2026 4.921 TQEX 156,5994

 

Die Gesamtzahl der bis zum 20. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 1.637.247.

 

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

 

adidas AG

Der Vorstand

 

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.


23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2279720  23.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu adidas

mehr Nachrichten