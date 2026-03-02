EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 4. Zwischenmeldung

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



02.03.2026 / 18:15 CET/CEST

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1] 23.02.2026 22.628 XETA 158,4837 23.02.2026 9.527 CEUX 158,5087 23.02.2026 4.845 TQEX 158,4349 24.02.2026 30.920 XETA 160,3890 24.02.2026 12.788 CEUX 160,4103 24.02.2026 5.292 TQEX 160,1906 25.02.2026 80.300 XETA 159,0636 25.02.2026 37.024 CEUX 159,1769 25.02.2026 14.676 TQEX 159,4781 26.02.2026 28.496 XETA 160,9887 26.02.2026 14.094 CEUX 161,3529 26.02.2026 5.410 TQEX 161,3174 27.02.2026 97.641 XETA 159,3708 27.02.2026 52.339 CEUX 159,3305 27.02.2026 15.020 TQEX 159,7678

Die Gesamtzahl der bis zum 27. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 2.068.247.

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

adidas AG

Der Vorstand

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.