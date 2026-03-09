adidas Aktie

09.03.2026 18:15:03

EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 5. Zwischenmeldung
adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.03.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

 

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

Erwerb eigener Aktien – 5. Zwischenmeldung

 

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.

 

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
02.03.2026 149.402 XETA 152,7965
02.03.2026 81.769 CEUX 152,7386
02.03.2026 14.829 TQEX 153,9126
03.03.2026 153.470 XETA 147,2757
03.03.2026 83.055 CEUX 147,0985
03.03.2026 14.935 TQEX 148,5666
04.03.2026 160.538 XETA 137,2873
04.03.2026 85.041 CEUX 138,9587
04.03.2026 15.088 TQEX 137,4678
05.03.2026 190.843 XETA 145,7110
05.03.2026 97.056 CEUX 146,5956
05.03.2026 17.420 TQEX 143,3750
06.03.2026 102.919 XETA 145,1611
06.03.2026 52.433 CEUX 144,8420
06.03.2026 18.913 TQEX 145,9027

 

Mit dem 6. März 2026 wurde die erste Tranche des Aktienrückkaufs abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen der ersten Tranche im Zeitraum vom 2. Februar 2026 bis einschließlich 6. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.305.958 (1,84 % des Grundkapitals) zu einem Gesamtpreis von 500.000.000 EUR (ohne Erwerbsnebenkosten).

 

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

 

adidas AG

Der Vorstand

 

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.


09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2288066  09.03.2026 CET/CEST

06.03.26 adidas Kaufen DZ BANK
05.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.03.26 adidas Outperform Bernstein Research
05.03.26 adidas Buy UBS AG
05.03.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
