WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

22.01.2026 15:39:53

EQS-CMS: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Post-admission Duties announcement: ADTRAN Holdings, Inc. / Third country release according to Article 50 Para. 1, No. 2 of the WpHG [the German Securities Trading Act]
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

22.01.2026 / 15:39 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement according to Article 50 Para. 1, No. 2 WpHG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

On 21 January 2026, Adtran Holdings, Inc. filed a form 8K with the US Securities and Exchange Commission (SEC), available on the SEC website https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/926282/000119312526018367/adtn-20260121.htm and also issued a press release available on the company website https://investors.adtran.com/news/news-details/2026/ADTRAN-Holdings-Inc--announces-certain-preliminary-fourth-quarter-and-full-year-2025-results/default.aspx

22.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com

 
End of News EQS News Service

2264668  22.01.2026 CET/CEST

08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
28.02.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
ADTRAN Holdings Inc 8,49 -0,28%

