ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|
22.01.2026 15:39:53
EQS-CMS: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Post-admission Duties announcement: ADTRAN Holdings, Inc.
/ Third country release according to Article 50 Para. 1, No. 2 of the WpHG [the German Securities Trading Act]
On 21 January 2026, Adtran Holdings, Inc. filed a form 8K with the US Securities and Exchange Commission (SEC), available on the SEC website https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/926282/000119312526018367/adtn-20260121.htm and also issued a press release available on the company website https://investors.adtran.com/news/news-details/2026/ADTRAN-Holdings-Inc--announces-certain-preliminary-fourth-quarter-and-full-year-2025-results/default.aspx.
|Language:
|English
|Company:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|United States
|Internet:
|www.adtran.com
|08.11.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|07.08.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|08.05.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
|28.02.24
|ADTRAN Holdings Buy
|Warburg Research
