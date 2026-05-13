ADTRAN Holdings Aktie

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

13.05.2026 10:43:13

EQS-CMS: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Post-admission Duties announcement: ADTRAN Holdings, Inc. / Third country release according to Article 50 Para. 1, No. 2 of the WpHG [the German Securities Trading Act]
Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

13.05.2026 / 10:43 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement according to Article 50 Para. 1, No. 2 WpHG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

On 12 May 2026, Adtran Holdings, Inc. filed a form SD report with the US Securities and Exchange Commission (SEC). It is available on the SEC website at https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/926282/000119312526218337/26_specialized_disclosur.htm. It is also available on the Adtran Holdings, Inc. website at https://investors.adtran.com/sec-filings/default.aspx.

Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com

 
