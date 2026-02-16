Allgeier Aktie

WKN DE: A2GS63 / ISIN: DE000A2GS633

16.02.2026 12:44:03

EQS-CMS: Allgeier SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allgeier SE / Allgeier SE / Aktienrückkauf – 9. Zwischenmeldung
Allgeier SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

16.02.2026 / 12:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, den 16. Februar 2026 – Die Allgeier SE hat im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich zum 13. Februar 2026 insgesamt 36.414 Stückaktien der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Mit Bekanntmachung vom 19. Dezember 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 19. Dezember 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschließlich zum 13. Februar 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)		 Gesamtpreis (EUR)
09. Februar 2026 6.861 19,2992 132.411,81
10. Februar 2026 6.986 19,2819 134.703,35
11. Februar 2026 6.865 18,7080 128.430,42
12. Februar 2026 7.409 17,1282 126.902,83
13. Februar 2026 8.293 16,1319 133.781,85
Gesamt: 36.414 18,0214 656.230,26


Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 19. Dezember 2025 bis einschließlich zum 13. Februar 2026 durch die Allgeier SE erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 207.875 Stückaktien.

 

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.allgeier.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Allgeier SE erfolgte durch eine von der Allgeier SE beauftragte Bank ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).


16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Deutschland
Internet: http://www.allgeier.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276984  16.02.2026 CET/CEST

