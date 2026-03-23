Allgeier Aktie

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WKN DE: A2GS63 / ISIN: DE000A2GS633

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23.03.2026 11:11:34

EQS-CMS: Allgeier SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allgeier SE / Allgeier SE / Aktienrückkauf – 14. Zwischenmeldung
Allgeier SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

23.03.2026 / 11:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Allgeier SE: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Allgeier SE / Aktienrückkauf – 14. Zwischenmeldung

München, den 23. März 2026 – Die Allgeier SE hat im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich zum 20. März 2026 insgesamt 18.018 Stückaktien der Allgeier SE (ISIN: DE000A2GS633) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Mit Bekanntmachung vom 19. Dezember 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 wurde der Beginn des Rückkaufs eigener Aktien für den 19. Dezember 2025 mitgeteilt.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich zum 20. März 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)		 Gesamtpreis (EUR)
16. März 2026 3.317 17,3653 57.600,70
17. März 2026 4.996 17,5466 87.662,81
18. März 2026 4.497 17,2390 77.523,78
19. März 2026 993 16,9000 16.781,70
20. März 2026 4.215 16,9423 71.411,79
Gesamt: 18.018 17,2595 310.980,78


Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 19. Dezember 2025 bis einschließlich zum 20. März 2026 durch die Allgeier SE erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 363.248 Stückaktien.

 

Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.allgeier.com/de/investor-relations/share-buyback-2025 abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der Allgeier SE erfolgte durch eine von der Allgeier SE beauftragte Bank ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).


23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALLGEIER SE
Montgelasstr. 14
81679 München
Deutschland
Internet: http://www.allgeier.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2295930  23.03.2026 CET/CEST

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