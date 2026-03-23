Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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23.03.2026 14:16:44
EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE
/ Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares
Munich, March, 23, 2026
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, March 20, 2026 amounts to 496,148 shares.
23.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Munich
|Germany
|Internet:
|www.allianz.com
|End of News
|EQS News Service
|
2296048 23.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Allianz
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23.03.26
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23.03.26
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|Allianz-Aktie im Minus: KI-Offensive vs. neue Cyber-Risiken (finanzen.at)
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19.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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16.03.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.03.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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16.03.26
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Analysen zu Allianz
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|11.02.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|352,50
|1,91%
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