WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

28.04.2026 09:48:33

EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares
Allianz SE: Release of a capital market information

28.04.2026 / 09:48 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Munich, April, 28, 2026

In the period from April 20, 2026 to, and including, April 24, 2026 Allianz SE has purchased a number of 349,484 shares within the framework of its ongoing share buy-back program which has been published by the announcement of March 12, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were purchased as follows:

Date Number of shares Average price (EUR)
04/20/2026 56,728 388.4482
04/21/2026 67,910 395.2603
04/22/2026 89,862 391.1419
04/23/2026 64,984 387.3396
04/24/2026 70,000 387.3880

 

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, April 24, 2026 amounts to 1,714,566 shares.


The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and up to three Multilateral Trading Facilities (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) by a credit institution that has been commissioned by Allianz SE.

Detailed transaction information pursuant to Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052 can be found on the website of Allianz SE (www.allianz.com).

 


Language: English
Company: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Munich
Germany
Internet: www.allianz.com

 
