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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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05.08.2026 10:25:33

EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares
Allianz SE: Release of a capital market information

05.08.2026 / 10:25 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Munich, August 05, 2026

In the period from July 27, 2026 to, and including, July 31, 2026 Allianz SE has purchased a number of 234,428 shares within the framework of its ongoing share buy-back program which has been published by the announcement of March 12, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were purchased as follows:

Date Number of shares Average price (EUR)
07/27/2026                              37,721                            430.8106  
07/28/2026                              49,133                            431.7035  
07/29/2026                              70,375                            428.43154  
07/30/2026                              35,431                            431.0428  
07/31/2026                              41,768                            432.5758  

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, July 31, 2026 amounts to 4,715,099 shares.

The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and up to three Multilateral Trading Facilities (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) by a credit institution that has been commissioned by Allianz SE.

Detailed transaction information pursuant to Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052 can be found on the website of Allianz SE (www.allianz.com).

 


05.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Munich
Germany
Internet: www.allianz.com
LEI Code: 529900K9B0N5BT694847

 
End of News EQS News Service

2377894  05.08.2026 CET/CEST

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