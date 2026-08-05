EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares

Allianz SE: Release of a capital market information



05.08.2026 / 10:25 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Munich, August 05, 2026



In the period from July 27, 2026 to, and including, July 31, 2026 Allianz SE has purchased a number of 234,428 shares within the framework of its ongoing share buy-back program which has been published by the announcement of March 12, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) 2016/1052.



Shares were purchased as follows:

Date Number of shares Average price (EUR) 07/27/2026 37,721 430.8106 07/28/2026 49,133 431.7035 07/29/2026 70,375 428.43154 07/30/2026 35,431 431.0428 07/31/2026 41,768 432.5758

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, July 31, 2026 amounts to 4,715,099 shares.

The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and up to three Multilateral Trading Facilities (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) by a credit institution that has been commissioned by Allianz SE.



Detailed transaction information pursuant to Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052 can be found on the website of Allianz SE (www.allianz.com).