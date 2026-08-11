Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 11:45:43

EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares
Allianz SE: Release of a capital market information

11.08.2026 / 11:45 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Munich, August 11, 2026

In the period from August 03, 2026 to, and including, August 07, 2026 Allianz SE has purchased a number of 218,432 shares within the framework of its ongoing share buy-back program which has been published by the announcement of March 12, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were purchased as follows:

Date Number of shares Average price (EUR)
08/03/2026                              45,886                            433.5306  
08/04/2026                              50,000                            434.0666  
08/05/2026                              34,422                            437.3341  
08/06/2026                              22,128                            441.8573  
08/07/2026                              65,996                            437.7264  

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, August 07, 2026 amounts to 4,933,531 shares.

The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and up to three Multilateral Trading Facilities (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) by a credit institution that has been commissioned by Allianz SE.

Detailed transaction information pursuant to Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052 can be found on the website of Allianz SE (www.allianz.com).

 


11.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Munich
Germany
Internet: www.allianz.com
LEI Code: 529900K9B0N5BT694847

 
End of News EQS News Service

2380664  11.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Allianz

mehr Nachrichten

Analysen zu Allianz

mehr Analysen
10.08.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.08.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Allianz Kaufen DZ BANK
07.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 436,90 -0,23% Allianz

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen