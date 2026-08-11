Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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11.08.2026 11:45:43
EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE
/ Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares
Munich, August 11, 2026
The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, August 07, 2026 amounts to 4,933,531 shares.
The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and up to three Multilateral Trading Facilities (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) by a credit institution that has been commissioned by Allianz SE.
11.08.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Munich
|Germany
|Internet:
|www.allianz.com
|LEI Code:
|529900K9B0N5BT694847
|End of News
|EQS News Service
|
2380664 11.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Allianz
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11:45
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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11:45
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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10.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
10.08.26
|Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
10.08.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|15.07.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|436,90
|-0,23%
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