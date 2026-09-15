EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Allianz SE / Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052: Acquisition of own shares

Allianz SE: Release of a capital market information



15.09.2026 / 14:30 CET/CEST

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Munich, September 15, 2026



In the period from September 07, 2026 to, and including, September 11, 2026 Allianz SE has purchased a number of 303,283 shares within the framework of its ongoing share buy-back program which has been published by the announcement of March 12, 2026 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) 2016/1052.



Shares were purchased as follows:

Date Number of shares Average price (EUR) 09/07/2026 65,115 447.2774 09/08/2026 59,083 442.9214 09/09/2026 155,720 436.5019 09/10/2026 11,365 440.1112 09/11/2026 12,000 442.8010

The total number of shares purchased in the context of the share buy-back program since March 13, 2026 through, and including, September 11, 2026 amounts to 5,942,686 shares.



The purchase of shares is carried out exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and up to three Multilateral Trading Facilities (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) by a credit institution that has been commissioned by Allianz SE.



Detailed transaction information pursuant to Art. 2 (3) Delegated Regulation (EU) 2016/1052 can be found on the website of Allianz SE (www.allianz.com).