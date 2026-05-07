Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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07.05.2026 13:29:44
EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien
München, den 07.05.2026
Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.
07.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Muenchen
|Deutschland
|Internet:
|www.allianz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2323290 07.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Allianz
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08.05.26
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08.05.26
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|23.04.26
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|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
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|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|24.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
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|RBC Capital Markets
|21.04.26
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|Allianz Sector Perform
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Aktien in diesem Artikel
|Allianz
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