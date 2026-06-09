Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
09.06.2026 09:40:44
EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien
München, den 09.06.2026
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 13. März 2026 bis einschließlich 05. Juni 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.102.245 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.
09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Muenchen
|Deutschland
|Internet:
|www.allianz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2342266 09.06.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianz
|
09:40
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09:40
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09:30
|Börse Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
09:30
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:30
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|EQS-PVR: Allianz SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
08.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.05.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.