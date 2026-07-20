Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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20.07.2026 10:32:03
EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien
München, den 20.07.2026
Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.
20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Muenchen
|Deutschland
|Internet:
|www.allianz.com
|LEI Code:
|529900K9B0N5BT694847
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2368450 20.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Allianz
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10:32
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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10:32
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Barclays Capital
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Allianz Underweight
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|04.05.26
|Allianz Underweight
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Aktien in diesem Artikel
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