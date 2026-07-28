Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
28.07.2026 11:07:43
EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Allianz SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052: Erwerb eigener Aktien
München, den 28.07.2026
Der Erwerb der Aktien der Allianz SE erfolgt ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz SE beauftragte Bank.
28.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Muenchen
|Deutschland
|Internet:
|www.allianz.com
|LEI Code:
|529900K9B0N5BT694847
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2372646 28.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianz
|
11:07
|EQS-CMS: Allianz SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
11:07
|EQS-CMS: Allianz SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.07.26
|RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für Allianz-Aktie (finanzen.at)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Allianz sichert sich Lebensversicherungsgeschäft von HSBC in Singapur - Aktien im Plus (Dow Jones)
|
24.07.26
|Allianz verkleinert Vorstand nach Abgang von Thallinger zum Jahresende (Dow Jones)
|
24.07.26