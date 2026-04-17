AMAG Aktie

WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3

17.04.2026 11:16:23

EQS-CMS: AMAG Austria Metall AG: Other issuer/company information

EQS Post-admission Duties announcement: AMAG Austria Metall AG / Publication according to § 119 (9) BörseG
AMAG Austria Metall AG: Other issuer/company information

17.04.2026 / 11:16 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

AMAG Austria Metall AG

Ranshofen, FN 310593f

ISIN AT00000AMAG3

 

Authorization to buy back and resell own shares

 

By resolution of the 15th Annual General Meeting, held on April 16, 2026, the Management Board was authorized:

 

  1. in accordance with Section 65 (1) No. 8 and (1a) and (1b) AktG - with the simultaneous revocation of the relevant resolutions adopted by the Annual General Meeting on April 11, 2024 - with the consent by the Supervisory Board, to acquire own shares of the Company, whereby the lowest consideration to be paid at the time of repurchase is 25% below the weighted average closing price of the last 20 trading days prior to the start of the respective repurchase program and the highest consideration to be paid at the time of repurchase is 25% above the weighted average closing price of the last 20 trading days prior to the start of the corresponding repurchase program, and to determine the terms and conditions of the repurchase, whereby the Management Board shall publish the Management Board's resolution and the respective repurchase program based on it, including its duration, in accordance with the statutory provisions (each). The Management Board may exercise this authorization once or several times within the limits of the legal requirements regarding the maximum number of own shares permitted, up to a total limit of 10% of the nominal capital. The authorization may be exercised in whole or in part or in several partial amounts and in pursuit of one or more purposes by the Company, by a subsidiary company (Section 189a No. 7 of the Austrian Commercial Code) or by third parties for the account of the Company. The acquisition can be carried out on or off-exchange in compliance with the legal requirements. Trading in own shares is excluded as the purpose of acquisition.

 

  1. with the consent by the Supervisory Board, to redeem or resell the acquired own shares without a further resolution of the General Meeting and to determine the terms and conditions of sale. The authorization may be exercised in whole or in several partial amounts and in pursuit of one or more purposes by the Company, by a subsidiary company (Section 189a No. 7 of the Austrian Commercial Code) or by third parties for the account of the Company.  

 

  1. for a period of five years from the date of the resolution - with the simultaneous revocation of the relevant resolutions adopted by the Annual General Meeting on April 11, 2024 - with the consent by the Supervisory Board, to determine, in accordance with Section 65 (1b) AktG for the sale of own shares a legally permissible method of disposal other than via the stock exchange or a public offer and to resolve on any exclusion of the shareholders' right to repurchase (subscription right) and to determine the conditions of sale.

View original content: EQS News

Language: English
Company: AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
5282 Ranshofen
Austria
Internet: www.amag-al4u.com

 
Nachrichten zu AMAG

mehr Nachrichten

Analysen zu AMAG

mehr Analysen
01.04.26 AMAG neutral Erste Group Bank
27.02.26 AMAG Hold Erste Group Bank
05.02.25 AMAG accumulate Erste Group Bank
24.01.25 AMAG Baader Bank
03.05.24 AMAG accumulate Erste Group Bank
Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

